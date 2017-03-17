Türkiye'nin KKTC ile imzaladığı anlaşmalar TC Resmi Gazete'de yayınlandı

Türkiye'nin Belarus, Slovenya, Çin ve KKTC ile bazı alanlarda imzaladığı anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KKTC

Lefkoşa'da 18 Ekim 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, Pttmatik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesine İlişkin Protokol"e göre, KKTC Posta Dairesi’nin on-line havale ve elektronik hizmetlerinin geliştirilmesi ve PTT ile iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Belarus'un başkenti Minsk'te 11 Kasım 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor. Anlaşmayla iki ülkenin bilimsel kuruluş ve kurumları ile bilim adamları, etkili ve sonuç odaklı iş birliğine teşvik edilecek.

Aynı tarihte imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nda ise bitki yetiştirme, hayvancılık, tohumculuk, tarımsal teknoloji, arazi ıslahı, toprak etütleri konularında da iki ülkenin tarım alanında faaliyet gösteren kuruluşları ve ticari işletmeleri arasında iş birliği amaçlanıyor.

SLOVENYA

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da 7 Aralık 2016'da imza altına alınan "Türkiye-Slovenya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü"nde, Uluslararası Karayolu Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşması çerçevesinde iki ülke arasında karayolu ile yolcu ve yük taşımacılığı alanında iş birliği öngörülüyor.

ÇİN

İmzaları 3 Eylül 2016'da atılan "Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye'den Çin'e İhraç Edilen Antepfıstığı İçin Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü" ile Türkiye'den Çin'e Antepfıstığının güvenli bir şekilde ihraç edilmesi, Çin tarımının ekolojik güvenliğinin korunması amacıyla ithal edilen bitkinin zararlı risk analizi kapsamında alınacak önlemler belirleniyor.