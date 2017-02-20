Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Surlariçi’ndeki darp olayını kınadı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, 17 Şubat’ta Lefkoşa Surlariçi’nde 3 kişinin darp edildiği olayın faillerini kınayarak, olaya karışan Türkiye vatandaşlığına da sahip 3 kişinin tutuklanması ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen 3 kişinin arama çalışmalarının hızla sürdürülüyor olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yaralılara acil şifa dileğinde bulunularak, KKTC halkının birlik ve bütünlüğüne tehdit niteliğinde olan bu ve benzeri olayları tasvip etmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu olayın, KKTC toplumu içinde belirli bir kitlenin hedef haline getirilmesine vesile teşkil etmemesinin önemi vurgulandı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde hafta sonu 17 Şubat gecesi yaşanan, üç kişinin darp edildiği olayı büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kamu düzenini ve asayişi bozucu, KKTC halkının birlik ve bütünlüğüne tehdit niteliğinde olan bu ve benzeri olayları tasvip etmek mümkün değildir; bu vahşi olayın faillerini şiddetle kınıyor, olayda yaralananlara şifalar diliyoruz.

Öte yandan, bahse konu darp olayına adı karışan Türkiye vatandaşlığına da sahip üç kişinin tutuklanması ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen diğer üç kişinin polis tarafından arama çalışmalarının hızla sürdürülüyor olması memnuniyet vericidir. Beklentimiz, Kuzey Kıbrıs’ta halkın huzurunu bozucu, barış ve kardeşlik duygularına zarar verici bu olaya sebebiyet verenlerin biran önce KKTC adaleti önüne çıkarılmaları ve bu tür olayların önlenmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır.

Hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün olmayan bu üzücü olayın, KKTC toplumu içinde belirli bir kitlenin hedef haline getirilmesine vesile teşkil etmemesi, yanlış anlama ve ayrışmalara neden olmaması büyük önem taşımaktadır.

Sahip olduğu tarihi ve kültürel özellikleriyle Surlariçi, Kuzey Kıbrıs’ın ve Lefkoşa’nın en değerli, en nadide bölgelerindendir. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin, Surlariçi’nin tarihi ve kültürel birikimine yaraşır şekilde muhafaza edilerek, sosyal dokusuyla, ekonomik, turistik imkanlarıyla toplum yararına geliştirilmesi yönünde KKTC makamlarıyla her türlü işbirliğine hazır olduğunun bu vesileyle bilinmesini isteriz”.