"Türklerin 4 özgürlükle ilgili kabul edilemez talepleri ilerlemeye olanak tanımadı"

Rum basını, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin “Garantiler ve Güvenlik çözümü engelleyen konu olmayacak” yönündeki açıklamasını, “BM, Güvenlik ve Garantiler konusunda yeni formül üzerinde çalışıyor” şeklinde yorumladı.

Fileleftheros, “Güvenlik ve Garantiler Olmadan Yeni Formül… Eide Washington’daki Panelde Açıklayıcı” başlıklı haberinde, Eide’nin, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in de katıldığı , Atlantic Council isimli düşünce kuruluşunun düzenlenen “Birleşik Kıbrıs’ta Stratejik ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu panelde yaptığı konuşmadan alıntılar aktardı.

Habere göre, Eide, herkesin Güvenlik ve Garantilerde anlaşma olmadan çözüm olmayacağını söylediğini hatırlattıktan sonra “şu anda irade ve kalıpların dışında düşünmemiz için yeterli güven olursa, bu meselede yeni yaklaşım doğaçlayarak yürüyebileceğine inandığım yeni formül üzerinde çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Gazete, BM’nin üzerinde çalışmakta olduğu bu fikirleri, müzakereleri yeniden başlatmaya çalışmak üzere Ada’ya geri döndüğünde Eide tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önüne koyacağını yazdı.

Gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jonathan Cohen, Espen Barth Eide ve Andreas Mavroyannis’in Washington’da bulunmasının, ABD’nin, Kıbrıs’ın yeniden birleşme perspektifi ve prosedürüne güçlü desteğinin yeniden teyit edilmesi için yeni (Trump) hükümete yardımcı olacağını söyledi.

“KORUKOĞLU KIBRISLI TÜRK OLARAK İFADE EDİLEBİLİR”

Gazete, panel moderatörünün, KKTC’nin Washington Temsilcisi İsmet Korukoğlu’nu Kıbrıs Türk Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi sıfatıyla sunması ve Korukoğlu’nun da tarafların panelde eşit temsil edilmesi gerekmesine rağmen Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami’ye davetin zamanında gönderilmediğini söylemesi üzerine “ses tonlarının” yükseldiğini yazdı.

Habere göre, Rum Müzakereci Mavroyannis, “Kıbrıs Türk Dışişleri Bakanlığı yoktur. Sayın Korukoğlu, Kıbrıslı Türk olarak ifade edilebilir” iddiasında bulundu.

Alithia, “Espen Barth Eide Liderlerin Döneceğinden Emin” başlığıyla aktardığı haberinde, Eide’nin, Kıbrıs müzakerelerindeki mevcut krizin aşılacağından ve iki liderin müzakere masasına döneceğinden emin olduğunu belirterek “sadece yöntem bulmamız gerek, Kıbrıs’a döndüğümüzde bunu görüşeceğiz” dediğini yazdı.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı Victoria Nuland, panelin açılış konuşmasında “böyle bir panel düzenleniyor olmasının çözümün yakın olduğunun habercisi olduğunu” söyledi.

Nuland, başarının şimdiden planlanması gerektiğini çünkü müzakerelerin umulduğu gibi iyi giderse, birleşik bir Kıbrıs için gerekenleri yapmaya başlamak için çok çabuk hareket edilmesi gerekeceğine işaret etti.

Simerini “Eide Diyaloğun Yeniden Başlayacağını Öngörüyor… BM Temsilcisi Garantiler ve Güvenliğin Çözümü Engelleyen Olmayacağını İddia Ediyor” başlığıyla aktardığı haberinde Mavroyannis’in konuşmasına da yer verdi.

Habere göre, Mavroyannis, “Kıbrıs Rum tarafına göre Cenevre’de hiçbir şey boşa gitmedi. Güvenlik ve Garantiler konusunun orada çözülmeyeceğini biliyorduk” dedi.

Mavroyannis’in ayrıca, “Cenevre’de, devamında ne olacağı görüşüldü. Mont Pelerin’deki müzakereciler görüşmesinde sadece açıklamalar olmadı, öz görüşüldü. Daha sonra Kıbrıs’ta devam eden görüşmelerde, bazı meselelerde iyi işaretler olsa da beklenen sonuç üretilmedi. Türklerin 4 özgürlükle ilgili kabul edilemez talepleri, siyasi eşitlik ve etkin temsiliyet yorumları diyalogda ilerlemeye olanak tanımadı.” İfadesine yer verdi.

EIDE BUGÜN ABD’DEN ALDIĞI DESTEKLE DÖNÜYOR”

Politis, “İyimserlikte Israrlı.. Eide, ABD’den Aldığı Destekle Dönüyor” başlıklı haberinde ABD’den, en azından Amerikalı muhataplarıyla görüşmelerinden cesaretlenmiş olarak ayrılan Eide’nin Kıbrıs’a “Trump döneminde de ABD’nin Kıbrıs sorununun çözümüne bağlı olduğu” mesajıyla geleceğini yazdı.

Habere göre, Eide, ABD’de Dışişleri Bakan Vekili Tom Shannon, ABD Başkan Yardımcısı’nın Güvenlik Danışmanı ve Amerikan Senatosu’nun Dışişleri Komitesi başkanı ile görüştü.

Gazete, Eide’nin Atlantic Council etkinliğinde, müzakerelerin devam edeceğinden emin olduğunu açıklamasına karşın henüz Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le görüşme planlamadığını kaydetti.

Habere göre, Ada’ya bugün gelecek ve yabancı misyon şefleriyle görüşecek olan Eide’nin sivil toplum örgütleriyle de temas etmesi bekleniyor.