Türkmenköy şokta!

Gamze Pir Baykur

Türkmenköy’de dün sabah kan aktı. 70 yaşındaki Bekir Sami Bahtıkara, adına kayıtlı av tüfeği ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ilk önce karşı komşusu 37 yaşındaki İsmail Özgünel’i yaraladı ardından yine ayni av tüfeği ile canına kıydı. Türkmenköy yaralama ve ölüm olayı ile sarsılırken, geniş çaplı soruşturma başlatan Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Dörtyol Polis Karakolu ekipleri cinayet şüphesi üzerinde de duruyor.

BALKONDA OTURAN KOMŞUYA BİR EL ATEŞ

Elde edilen bilgilere göre dün saat 11:30’da Türkmenköy Mersinli Sokak üzerinde, 70 yaşındaki Bekir Sami Bahtıkara evinin bahçesinden adına kayıtlı av tüfeği ile karşı evin balkonunda oturan komşusu 37 yaşındaki İsmail Özgünel’e bir el ateş açarak yüzünün sol kısmı ve sol kolundan hafif şekilde yaraladı. Komşusunu av tüfeği ile yaralayan Bekir Sami Bahtıkara akabinde evinin avlusunda bulunan barakadan yapılmış yardımcı oda içerisinde av tüfeği ile kendisini vurarak canına kıydı. Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Özgünel ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayın yaşandığı Mersinli Sokak polis tarafından güvenlik kordonu altına alındı.

Bekir Sami Bahtıkara tarafından av tüfeği ile hafif yaralanan ve kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen İsmail Özgünel’in taburcu olur olmaz polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri ile Cürümleri Önleme Şubesi ve Dörtyol Polis Karakolu ekiplerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

BAHTIKARA AİLESİ YIKILDI, TÜRKMENKÖY HALKI İSE ŞOKTA...

1 el ateş sesini duyan Bekir Sami Bahtıkara’nın ailesi silah sesinin geldiği yere gidip Bekir Sami Bahtıkara’nın kanlar içerisindeki cansız bedeni ile karşılaşınca yıkıldı. Kötü haberin kısa sürede köyde yayılması üzerine olay yerine toplanan köy halkı ise yaşanan olaya inanamadı. Bekir Sami Bahtıkara’nın eşi ve gelini ise Dörtyol Polis Karakoluna götürülerek ifadeleri alındı.

Mağusa Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan Bekir Sami Bahtıkara’nın cesedi üzerinde bugün otopsi yapılacak. Bahtıkara’nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi ile netlik kazanacak. Evli ve 2 çocuk babası Bahtıkara’nın bugün toprağa verilmesi bekleniyor.