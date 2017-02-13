Türkmenköy’de kanunsuz avlanma
M.Ö.’nün(E-65) geçerli av ruhsatı olmamasına rağmen kendi adına kayıtlı av tüfeğiyle, C.A’nın (E-18) ise kardeşi U.A. (E-21) adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.
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Türkmenköy’de, 27 numaralı ava açık bölgede polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolünde, M.Ö.’nün(E-65) geçerli av ruhsatı olmamasına rağmen kendi adına kayıtlı av tüfeğiyle, C.A’nın (E-18) ise kardeşi U.A. (E-21) adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.
Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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