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Türkmenköy’de kanunsuz avlanma

Türkmenköy’de kanunsuz avlanma

M.Ö.’nün(E-65) geçerli av ruhsatı olmamasına rağmen kendi adına kayıtlı av tüfeğiyle, C.A’nın (E-18) ise kardeşi U.A. (E-21) adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

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Türkmenköy’de, 27 numaralı ava açık bölgede polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolünde, M.Ö.’nün(E-65) geçerli av ruhsatı olmamasına rağmen kendi adına kayıtlı av tüfeğiyle, C.A’nın (E-18) ise kardeşi U.A. (E-21) adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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