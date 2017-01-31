Turks ve Caicos Adaları'nda 178 göçmen yakalandı

Haiti ve Bahamaların ortasında yer alan Turks ve Caicos Adaları açıklarında 178 Haitili göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

Turks ve Caicos Adaları yetkilileri, 2 teknedeki 178 Haitili göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Teknelerden birinin dün gece, diğerinin de günün erken saatlerinde Providenciales Adası'nın kuzey kıyılarında bulunduğunu ifade eden yetkililer, göçmenlerin ülkelerine iade edileceğini söyledi.

Bu arada yetkililer, çarşamba günü Haitili göçmenleri taşıyan botun İngiliz Karayipleri yakınlarında alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Olayda yaşamını yitirenlerden çoğunun kadın olduğunu ve cesetlerinin Providenciales Adası'nın kuzeybatı kıyılarında bulunmuştu.

Haiti ve Bahamaların ortasında yer alan Turks ve Caicos Adaları, uzun süredir Haitili kaçak göçmenlerin kaçakçılık alanı olarak kullanılıyor.