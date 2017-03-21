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TÜRKSOY Nevruz kutlamalarının en kapsamlısı Kazakistan’da olacak

TÜRKSOY Nevruz kutlamalarının en kapsamlısı Kazakistan’da olacak

TÜRKSOY’un Nevruz kutlamalarının en kapsamlısının bu akşam Kazakistan’da düzenleneceği, kutlamalarda KKTC’yi sanatçı Nafiz Dölek’in temsil edeceği açıklandı.

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TÜRKSOY’un Nevruz kutlamalarının en kapsamlısının bu akşam Kazakistan’da düzenleneceği, kutlamalarda KKTC’yi sanatçı Nafiz Dölek’in temsil edeceği açıklandı.

TÜRKSOY Basın Onur Ödülleri kapsamında, bu yıl Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) da ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, TÜRKSOY nevruz kutlamalarına, 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kazakistan’ın Türkistan şehri ev sahipliği yapacak.

22 ülkeden dansçı ve müzisyenlerin katılacağı bu akşamki açılış töreninde KKTC’yi sanatçı Nafiz Dölek temsil edecek.  Kültür Dairesi koordinasyonu ile Türkistan’a giden Nafiz Dölek etkinliklerde sahne alarak eserlerini seslendirecek.

Basın ödülleri kapsamında BRTK’ya de verilen ödülü, Kurum adına Program Yapımcısı Müge Şule İlbuldu alacak.

TÜRKSOY Nevruz kutlamaları, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Türkistan, 2017 boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle farklı alanlardan sanatçıların, bilim insanlarının buluşma noktası olacak.

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