TÜRKSOY’un Basın Onur Ödülüne KKTC’den BRTK layık görüldü
TÜRKSOY Basın Onur Ödülü’ne KKTC’den Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) layık görüldü.
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TÜRKSOY Basın Onur Ödülü’ne KKTC’den Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) layık görüldü.
Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, medya çalışanlarının Türk dünyasına ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla verilen TÜRKSOY Basın Onur Ödülü’nü Kültür Dairesi koordinasyonuyla KKTC’den Bayrak Radyo Televizyon Kurumu adına BRTK Program Yapımcısı Müge Şule İlbuldu aldı.
TÜRKSOY Basın Onur Ödülleri töreni, 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilen Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi.
TÜRKSOY Basın Onur Ödülleri töreni, 21 Mart’ta tarihi İpek Yolu güzergahının önemli bir şehri olan Türkistan şehrinde Nevruz kutlamalarıyla eş zamanlı olarak yapıldı.
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