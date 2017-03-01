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  3. Tutuklanmayı istedi, tutuklandı!
Tutuklanmayı istedi, tutuklandı!

Tutuklanmayı istedi, tutuklandı!

Ölmeden önce yapılacaklar listesini tamamlamaya çalışan Hollandalı bir kadın ‘tutuklandı’.

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Yaşı 100’e yaklaşan Annie adındaki kadın, Nijmegen-Zuid karakoluna giderek bu yaşına kadar hiç tutuklanmadığını ve bunun nasıl bir his olduğunu merak ettiğini söylemesi üzerine tutuklanarak bir hücreye konuldu.

Yaşlı kadının ellerinde kelepçelerle hücresinde verdiği pozlar polis kameralarına yansıdı.

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