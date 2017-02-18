Tutukluluk süresi uzatıldı

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da pazarlamacı olarak çalıştığı “Stream Trd. Ltd” ve “Cansın Trd. Ltd.” isimli iş yeri adına sattığı ürünler ile ilgili müşterilere kestiği tahsilat makbuzlarının ikinci suretleri üzerinde oynama yaparak zimmetine yaklaşık 1500 TL para geçirdiği gerekçesiye tutuklanan zanlı Atakan Demirdöven almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahte belge düzenleme” ve “Tedavüle sürme” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Demirdöven’in tutukluluk süresi 6 gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor...

Meselenin tahkikat memuru Hakan Savtekin, “Stream Trd. Ltd” ve “Cansın Trd. Ltd.” isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalışan zanlı Atakan Demirdöven’in 2016-2017 yılları içerisinde şirket adına mağazalara vermiş olduğu iç giyim ürünlerine karşılık olarak kesmiş olduğu tahsilat makbuzlarının ikinci suretindeki rakamlarda oynama yapıp sahtelediğini ve aradaki yaklaşık 1500 TL’lik farkı sirkat ettikten sonra sahtelediği tahsilat makbuzlarını çalıştığı şirkete vererek tedavüle sürdüğünü açıkladı. Mesele ile ilgili olarak zanlının 14 Şubat tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Savtekin, zanlının ayni gün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Savtekin, temin edilen 3 günlük süre içerisinde 1 adet fatura ve 3 adet sahtelenmiş makbuzun tespit edilerek emare alındığını belirterek, yine mesele ile ilgili olarak 5 iş yerinden ifadeler temin edildiğini ve bu iş yerlerinden birinde zanlının fatura keserek makbuz kesmediğini ve müşteriden tahsil ettiği parayı da şirkete teslim etmeyerek zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlının arabasında yapılan aramada ise 3 adet blok halinde fatura defterinin tespit edilerek emare alındığını ifade eden Savtekin, zanlının kendisine şirket tarafından müşterilere vermesi için teslim edilen cari hesap defterini müşterilere teslim etmeyerek tasarrufunda bulundurduğundan konu defterin de emare alındığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Savtekin, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

6 gün daha...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Atakan Demirdöven’in tahkikat maksatları bakımından 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.