Tutuksuz yargılanacak

Nadire Bahadi

Mağusa’da faaliyet gösteren Kiraz Market’te kasiyer olarak çalıştığı dönemde kasadan 687 TL’yi çalmakla suçlanan Dildar Juraveya’nın tutukluluk süresi dün doldu.

Polisin Juraveya aleyhinde başlattığı “Müstahdem tarafından sirkat” suçlaması ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Mahkeme zanlının yargılanma safhasında mahkemede hazır bulunmasını temin etmek amacı ile Juraveya’yı teminata bağladı.

Mahkemenin uygun gördüğü nakdi ve kefil kefaleti teminat şartlarını yerine getiren zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis soruşturmasını tamamladı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Çangaroğlu mahkemede verdiği ifadesinde, zanlının Kiraz Market’te kasiyer olarak çalıştığı 1- 3 Mart tarihleri arasında satılan mallardan temin edilen toplam 687 TL’yi tasarrufuna geçirerek çaldığını açıkladı. Olayın 12 Mart tarihinde polise bildirildiğini ifade eden Çangaroğlu, soruşturma kapsamında zanlının çalıştığı tarih aralıklarında kasa hesaplarındaki açıkların incelendiğini, kamera görüntülerinin incelendiğini ve çok sayıda ifade alındığını açıkladı. Juraveya aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Çangaroğlu, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Haza Hacımulla zanlı Dildar Juraveya’nın yurt ışına çıkışını yasaklayarak, kimlik pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi. Zanlının 6 bin TL nakdi teminat yatırmasına karar veren Yargıç Hacımulla ayrıca KKTC vatandaşı 2 kefilin 25’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına, zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ülkede olduğuna dair imza atmasına karar verdi.