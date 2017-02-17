Tutuksuz yargılanacaklar

Nadire Bahadi

Mağusa’da yolda yürürken şüpheli görülmeleri üzerine Narkotik ekipleri tarafından üzerlerinde yapılan aramada toplam 6 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan T.T ile M.Ş. aleyhindeki polis soruşturması tamamlandı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan genç kızlar tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Teminata bağlandılar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı T.T ile M.Ş.’nin yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi.

KKTC vatandaşı 2 kefilin 20’şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına karar veren Hacımulla, ayrıca zanlıların haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ülkede bulunduklarına dair imza vermelerine karar verdi.