Twitter, Türkiye’deki yasaklara karşı özel uygulama geliştirdi

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'de sürekli olarak engellenmesinden kaynaklanan kullanıcı mağduriyetini gidermek amacıyla ''Ooniprobe''' adında yeni bir program geliştirdi.

Twitter bünyesinde faaliyet gösteren, Tor Project üyeleri tarafından geliştirilen uygulama ile VPN yüklemeye gerek kalmıyor.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi engellendiğinde Twitter'ın resmi hesabından ''Türkiye'de engellenmişiz. Neden böyle bir şey yapıldığını anlayamadık. Bu olaylar sürekli olarak tekrarlanıyor. Bununla ilgili bir çözüm üreteceğiz'' şeklinde bir açıklaması yapmıştı.

Aylar sonra yeni app'in kullanıma açılması ile birlikte Twitter kullanıcıları VPN olmasa dahi artık site kapatıldığında sorunsuz bir şekilde siteye ulaşabilecek.