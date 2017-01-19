UBP: “Akıncı’nın açıklaması gerçekleri yansıtmıyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türk tarafı olarak Cenevre’de sunduğu haritadan tüm siyasi partilerin bilgi ve onayının olduğuna ilişkin açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını savundu.

UBP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cenevre’de 9 -12 Ocak tarihleri arasında sürdürülen müzakerelerde ciddi ilerlemeler kaydedilmeden, Türk tarafı olarak somut bir kazanım elde etmeden, tüm uyarılarımıza rağmen, harita sunmakla büyük stratejik hata yapan Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘bizim sunduğumuz harita sayın Denktaş’ın haritasıdır. Bunu tüm siyasi partiler onaylamıştır’ şeklindeki açıklaması da tarihi bir yanlıştır” görüşünü ileri sürdü.

Açıklamada, 1968 yılından bugüne sürdürülen müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafı olarak haritanın ilk kez Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, “UBP, bu adada müzakereler sonunda varılacak bir anlaşmada Kıbrıs Türk tarafına bırakılacak toprakların %29.2 oranına çekilmesini sadece bugün değil, müzakere sürecinin hiçbir döneminde kabul etmemiş, kabul etmesinin mümkün olmadığını da defalarca açıklamıştır” denildi.