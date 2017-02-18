UBP’nin 1. Lefke İlçe Kongresi 4 Mart’ta yapılacak

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 1. Lefke İlçe Kongresi 4 Mart’ta yapılıyor.

UBP’den yapılan açıklamaya göre kongre, Lefke’nin 6. ilçe yapılması nedeniyle UBP Lefke İlçesi Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer organların oluşumu için yapılacak. Kongre saat 10.00’da başlayacak.