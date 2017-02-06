Uçan Hollandalı

Siyah beyazlılar, Nisan 2016'dan beri çıktığı 18 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Beşiktaş'a sahasındaki ilk yenilgisini tattıran Fenerbahçe Galatasaray'ı da yeni stadında ilk yenen takımdı.

Sarı lacivertliler bu galibiyetle kupada çeyrek finale yükseldi.

42. dakikada Beşiktaş'ta Dusko Tosic kırmızı kart gördü oyundan atıldı. Sırp futbolcu, Van Persie ile tartıştı. Arkadaşları tarafından zor tutuldu. İlk yarı golsüz sona erdi. Hakemler taraftarın tepkisi nedeniyle soyunma odasına geç gidebildi. İki takımın futbolcuları da soyunma odasına giderken olay çıktı.

49'da Moussa Sow'un röveşatası direkten döndü. 72'de ise Fenerbahçe öne geçti. Sağdan hızlı gelen Lens'in içeriye bıraktığı topu Hollandalı yıldız Van Persie ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Maç da bu golle sona erdi.

Maç gergin ortamıyla öne çıktı. Tosic'e kırmızı kart gördüren Van Persie'ye taraftar tepki gösterdi. Devre arasında soyunma odasına giderken kavgalar çıktı. maçın son döneminde bir taraftar sahaya girdi. Beşiktaş'tan Aras Özbiliz de saha kenarından gelerek Lens'le tartıştı.

Şenol Güneş, zorlu maçta riske girmedi ve ligde görevlendirdiği ideal kadroyu sahaya sürdü. Kupadaki grup maçlarında Tolga Zengin veya Utku Yuvakuran'ı kullanan Güneş, derbi mücadelesinde kaleyi Fabricio Agosto Ramirez'e verdi.

Savunma dörtlüsünü yine Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic ve Adriano Correia'dan oluşturan tecrübeli teknik adam, savunmanın önüne Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup'u koydu. Beşiktaş'ta orta saha Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ve Ryan Babel'den oluşurken, forvette Cenk Tosun şans buldu.

Siyah-beyazlı takımda henüz hazır olmayan ve çalışmalarını ABD'de sürdüren Demba Ba, sakatlıkları süren Caner Erkin, Ömer Şişmanoğlu, Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer alan Vincent Aboubakar'un yanı sıra Ersan Adem Gülüm, Atınç Nukan, Luiz Rhodolfo ve Veli Kavlak kadroda bulunmadı.

Bu arada Caner Erkin, maç seremonisi için koridorda bekleyen Fenerbahçeli oyuncuların yanına giderek eski takım takım arkadaşlarıyla tek tek görüştü.

Fenerbahçe'yi ilk kez konuk etti

Beşiktaş, kupadaki maçla Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da ilk kez konuk etti.

Lig maçında bir kez daha sarı-lacivertli takımla stadında karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, ilk yarının ilk derbisini rakibiyle Kadıköy'de karşılaşmıştı.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi son olarak 3 Mart 2013'te konuk etmişti. Siyah-beyazlı takım, stadının yıkılmasından önceki son derbi maçta rakibini Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmişti.

Siyah-beyazlı futbolcular sahaya "Yetim gülerse dünya güler" yazılı pankartla çıktı.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının kritik maçında Vodafone Arena tribünlerini tamamen doldurdu.

Maç öncesinde stat çevresinde başlayan coşkularını siyah-beyazlılar, karşılaşmanın başlamasıyla takımlarına büyük destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Her iki takımın taraftarları, zaman zaman tezahüratlarla birbirlerine sataştı. Taraftarların küfürlü tezahüratları da dikkati çekti.

Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca sezon başında Fenerahçe'den transfer edilen Gökhan Gönül'e büyük destek verdi. Taraftarlar, kadrolar anons edildiği sırada Beşiktaşlı futbolcular Quaresma ile Gökhan Gönül'e yoğun alkışlarla özel ilgi gösterdi.

Fenerbahçe cephesi

Vodafone Arena'da oynanan derbide Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'a 4-1 kaybettikleri maçtan iki değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yerine Moussa Sow, Jose Fernandao'nun yerine ise Robin van Persie derbide 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel oynarken, savunma dörtlüsünde yine Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Marti Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'da oluştu. Orta sahanın ortasında Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper Potuk'u oynatan Advocaat, kanatları Jeremain Lens ile Sow'a emanet etti. Fenerbahçe'nin ileri ucunda ise Van Persie oynadı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Fabiano Ribeiro, Ozan Tufan, Fernandao, Oleksandr Karavaiev, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter ve Aatıf Chahechouhe şans bekledi.

İsmail Köybaşı, 9 ay sonra Vodafone Arena'da

Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı İsmail Köybaşı, 9 ay sonra Vodafone Arena'ya çıktı.

İlk kez eski takımına karşı kadroda yer alan İsmail, son olarak Beşiktaş formasıyla Dolmabahçe'de 15 Mayıs 2016'da Osmanlıspor'a karşı oynamış ve takımıyla şampiyonluk turu atmıştı.

Milli futbolcu, 266 gün sonra Vodafone Arena'ya bu kez rakip olarak geldi. İsmail, yedekler arasında Advocaat'tan şans bekledi.

Fenerbahçe taraftarının deplasman hasreti bitti

Fenerbahçe taraftarı 5 yılı aşkın süre sonra bir derbi maçını ilk kez deplasmanda izledi.

Deplasman yasağı gelmeden önce sarı-lacivertli taraftarlar son olarak Beşiktaş'la 27 Ekim 2011'de oynanan derbiye gitmişti. Fenerbahçeli taraftarlar bin 928 gün sonra yine bir Beşiktaş derbisiyle deplasman hasretini dindirdi.

Yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar öğle saatlerinde Kadıköy'de toplanmaya başladı. Kulübün tahsis ettiği otobüslerle Ülker Stadı'nın önünden Vodafone Arena'ya gelen Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına destek oldu.

Yolculuk sırasında Fenerbahçeli taraftarlar kendilerini taşıyan otobüslere de ciddi zarar verdi. Otobüslerin çoğunun camları taraftarlarca kırıldı.

Öte yandan Fenerbahçe, 4 yıl sonra Dolmabahçe'de maça çıktı. Dolmabahçe'ye Beşiktaş'ın eski stadına son olarak 3 Mart 2013'te giden sarı-lacivertliler, Vodafone Arena'ya ise ilk kez ayak bastı.

Kaynak: Al Jazeera ve AA