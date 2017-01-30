Uçan otomobiller üretildi!

AP haber ajansının paylaştığı görüntülerde uçan otomobilin prototipi açıkça görülüyor.

Pilot olmadan uçabilen araç, bin 500 ton ağırlığında... 500 kilogram da yük taşıyabiliyor. 14 milyon dolarlık bir fiyatı olması tahmin edilen aracın 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Üretici firma aracın afet bölgeleri ve savaş alanlarında yaralıların kurtarılması gibi amaçlar için üretildiğini açıkladı.