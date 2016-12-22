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Üçüncü tur doğal gaz ihalesi sonuçlandı

Üçüncü tur doğal gaz ihalesi sonuçlandı

Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) mevcut doğal gaz arama çıkarma faaliyetleri için açtığı ihalenin üçüncü turu tamamlandı.

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Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) mevcut doğal gaz arama çıkarma faaliyetleri için açtığı ihalenin üçüncü turu tamamlandı.

Rum radyosunun haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bulunan 6’ncı parselin “ENI-Total” ortaklığına, 8’inci parselin ENI’ye ve 10’uncu parselin de “Exxon Moil-Qatar Petreleum” ortaklığına verilmesini kararlaştırdı.

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