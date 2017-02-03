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Ucuz atlatıldı

Ucuz atlatıldı

Başkent Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

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Ahmet İkidereli

Başkent Lefkoşa’da dün akşam saat 20.00 sularında meydana agelen trafik kazasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Dikkatsiz dönüş kazayla sonlandı

Kaza,  Ömer Mekansız’ın yönetimindeki JU 640 plakalı araçla seyrettiği  Şehit Kemal sokaktan  Şehit Mustafa Mehmet Sokağa dönmeye çalıştığı sırada cadde üzerinde seyreden Ramazan Özmeneroğlu yönetimindeki LF 410 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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