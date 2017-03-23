Ahmet İkidereli

Dikmen-Lefkoşa anayolunda dün akşam saat 18.00 sularında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza, ehliyetsiz sürücü Erkan Göksan’ın yönetimindeki KT 257 plakalı araçla Dikmen’den Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı istikametten gelen Salih Saygılı’nın yönetimindeki HM 234 plakalı araçla Dikmen Salhanesi civarında sağa dönüş yapmaya çalıştığı sırada meydana geldi. Herhangi bir can kayıbı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada araçlarda büyük hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.