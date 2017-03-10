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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.

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Beşiktaş'ın Atina'da Olympiakos ile 1-1 berabere kalırken, en zor eşleşme olarak gözüken maçta Lyon, Roma"yı 4-2 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarında alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda):2-1

Rostov (Rusya) - Manchester United (İngiltere):1-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika):0-1

Gent (Belçika) - Genk (Belçika):2-5

Olympiakos (Yunanistan) - BEŞİKTAŞ :1-1

Lyon (Fransa) - Roma (İtalya):4-2

Schalke 04 (Almanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya):1-1

Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya):2-1

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