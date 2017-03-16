UEFA’da Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek finalistler belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City’yi eleyen Monaco ve Bayer Leverkusen’i saf dışı bırakan Atletico Madrid, çeyrek finale yükseldi.

Böylelikle Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Son 8’e kalan takımların 3 İspanyol, 2 Alman, 1 İngiliz, 1 İtalyan 1 de Fransız takımı olması dikkat çekti.