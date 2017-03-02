''UFO'ların istila amacı yok''

Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı olan Erhan Kolbaşı, "Galaktik Diplomasi" kitabında, dünya dışı uygarlıklarla buluşmanın yakınlaştığını söylüyor

Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'ndaki 25 yıllık diplomatik kariyerini 2016'da noktalayan ve halen Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı olan Erhan Kolbaşı, "Galaktik Diplomasi" kitabında, dünya dışı uygarlıklarla buluşmanın yakınlaştığını söylüyor. Dünya dışı varlıklarla temas olduğunu ancak gizlendiğini öne süren Kolbaşı'nın iddiasına göre; sanılanın aksine UFO'lar savaş değil, dünyanın geleceği için işbirliği istiyor. İşbirliği başladıktan sonra dünya bir daha eskisi gibi olmayacak. Açlık ve çevresel sorunlar bitecek, tıpta ve teknolojide ilerleyeceğiz, benzeri görülmemiş bir Rönesans başlayacak. Kitabında; hükümetlerin, özellikle de ABD'nin UFO-dünya dışı varlıklar konusunda 70 yıldır süregelen örtbası kamuoyuna açıklamakta zorluk çekeceklerini belirten Kolbaşı "Olası ifşaat sürecinde kamuoyunu hazırlamak amacıyla Güneş sistemimiz dışında yaşam olasılığına dair bulguları içeren haberlerin hızlandırılacağını" ifade ediyor.

‘İSTİLA AMAÇLARI YOK'

Galaktik diplomasinin bildiğimiz anlamda klasik diplomasiye benzemeyeceğini söyleyen Kolbaşı, "Açık ve kitlesel temaslar başladığında uygulanacak galaktik diplomasinin görevi yerleşik düzenin korunması değil ‘değişimin idaresi' olacaktır" dedi. Erhan Kolbaşı ile dünya dışı uygarlıkları, UFO'ların niyetini ve gelecekte bizi bekleyen dünyayı konuştuk:

"Dünya dışı uygarlıkların gezegenimizi istila etmek niyetinde olduklarına dair hiçbir bulgu yok. Bizden binlerce yıl ileri düzeydeki uygarlıklardan söz ediyoruz. Saldırganlık güdülerini çok önceleri geride bırakıp evrensel etik değerleri benimsemişler. Niyetleri olsaydı bunu çoktan uygularlardı. Dünyaya geliş amaçları büyük oranda pozitif motivasyon içeriyor.

EKOLOJİYE ÖNEM VERİYORLAR

Dünya'yı ziyaret eden kozmik konuklar gezegenimizin ekolojisine çok önem veriyorlar. Çünkü dünyamız tür çeşitliliği ve genetik havuzun genişliği bakımlarından evrende nadir gezegenlerden bir tanesi. Dünyayı canlı bir kütüphane olarak görüyorlar. DNA örnekleri aldıklarını da biliyoruz. Nükleer gücü en ilkel düzeyde kullandığımızı ve ateşle oynadığımızı söylüyorlar. 1986'daki Çernobil nükleer kazasına doğrudan müdahalede bulundular ve 4 saat boyunca tesis personelinin gözleri önünde reaktörü soğuttular. 2011'de Fukuşima nükleer kazasında da reaktör üzerinde görüntülendiler.

KOZMİK BULUŞMA YAKLAŞIYOR

Kozmik dostlarımızla tarihi buluşma anı yaklaşmakta. Bu tarih, insanlığın genel bilinç ortalamasını ne kadar çabuk yükseltebileceğine bağlı. Buluşma sonrası değişim iyi yönetildiği takdirde olağanüstü bir dünya bizi bekliyor. Teknolojide, tıpta, ruhsal büyümemizde, evren anlayışımızda eşi benzeri görülmemiş gelişmelere tanık olacağız. Bu değişim savaşları ve terörü de bitirecek. Yepyeni meslekler ortaya çıkacak.

PETROL TEMELLİ EKONOMİYİ ÇÖKERTECEKLER

Kozmik dostlarımızın elindeki son derece gelişmiş, sıfır maliyetli temiz enerji sistemleri petrol-temelli dünya ekonomisini çökertecektir. Sıfır maliyetli enerji üretim sistemleri devreye girdiğinde dünyada yoksul ülke kalmayacak. Büyük devletler dünyadaki sınırsız kontrollerini kaybedecekler.

ABD BAŞKANI GÖRÜŞTÜ

Sadece ABD ile iletişim kurmadılar. 1940- 50'lerde nükleer program geliştiren Sovyetler Birliği ile de temas kurduklarına dair önemli veriler var. Başkan Eisenhower'la 1954 yılında yüz yüze görüşme yaptılar."