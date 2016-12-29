Ukrayna, Rusya'nın vatandaşlarına baskısını protesto etti

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukraynalılara yönelik baskısını protesto ederek, Ukraynalı tutuklu ve esirlerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumun ve Ukrayna’nın çağrısına rağmen Rusya’nın saldırgan politikalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna vatandaşlarına yönelik baskı, yasa dışı tutuklama, arama, gözaltına alma, işkence ve kötü muameleye devam etmesini protesto ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın Minsk Anlaşması’ndan doğan yükümlülükleri yerine getirmediği savunulan açıklamada, “Saldırgan devlet Minsk Anlaşması çerçevesinde yasa dışı tutuklu ve esirlerin bire bir takasına yönelik sorumluluğu yok saymaktadır. Ukrayna’ya 6 esir geri geldi, ancak esirlerin sayısı azalmadı, tam tersine arttı. Şu anda işgalci devletin topraklarında en az 17 Ukraynalı siyasi tutuklu bulunmaktadır. Ayrıca işgal altındaki Kırım yarımadasında da yasa dışı tutuklu vatandaşlarımız vardır.” ifadesi yer aldı.

Yüzden fazla Ukraynalının da çok kötü şartlarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesinde esir tutulduğu ifade edilen açıklamada, Rusya’ya bir an önce herhangi bir ilave şart olmadan bütün Ukraynalı yasa dışı tutuklu ve esirleri bırakması çağrısı yapıldı.