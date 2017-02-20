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Ukrayna'da çatışma: 1 asker öldü

Ukrayna'da çatışma: 1 asker öldü

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda bir Ukrayna askerinin öldüğü, bir askerin yaralandığı bildirildi.

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Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda bir Ukrayna askerinin öldüğü, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde Avdeyevka kentinde operasyonların sürdüğünü belirtti.

Motuzyanik, “Son bir günde gerçekleştirilen operasyonlarda bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti, bir asker ise yaralandı. Bu olaylar son bir gün içerisinde Avdeyevka’da meydana geldi.” dedi.

Geçen hafta Münih’te Ukrayna krizini görüşmek üzere Normandiya formatında Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın doğusunda 20 Şubat’tan itibaren ateşkesin yürürlüğe gireceğini kaydetmişti.

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