Ukrayna'da enerjide olağanüstü hal uzatıldı

Ukrayna’da, elektrik santrallerinin ihtiyacını karşılayacak kömürün azalması nedeniyle geçen ay enerjide ilan edilen olağanüstü halin bir ay uzatıldığı bildirildi.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Bakanlar Kurulu toplantısında, enerjide olağanüstü halin uzatılmasının gerekli bir adım olduğunu belirterek, "enerji bağımsızlığı" hedefine ulaşılacağını söyledi.

Groysman, "Ruslar, Ukrayna kömürünün bize gönderilmesini engellemek için her şeyi yapıyor. Ruslar bunu kendi başlarına değil, başkaları üzerinden yapıyor. Durumu idare ediyoruz. Çünkü sonbahar-kış sezonuna çok iyi hazırlık yaptık." diye konuştu.

Enerji ve Kömür Bakanı İgor Nasalik de Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar gereği ülke genelinde enerjide alınan tedbirlerin bir ay uzatıldığını bildirdi.

Ocak ayı sonunda bazı Ukraynalı grupların, ayrılıkçıların ekonomisine darbe vurma gerekçesiyle demir yollarını keserek antrasit kömür taşıyan trenlerin geçişine engel olması Ukrayna'da elektrik santrallerinde kömür ihtiyacının doğmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Ukrayna hükümeti, 15 Şubat'ta, ülke genelinde elektrik kesintileri başta olmak üzere bazı tedbirleri içeren olağanüstü hal kararı almıştı.