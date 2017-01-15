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Ukrayna'da kriz sürüyor

Ukrayna'da kriz sürüyor

Ukrayna'nın doğusundaki operasyonlarda bir askerin öldüğü, üç askerin yaralandığı bildirildi.

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Ukrayna'nın doğusundaki operasyonlarda bir askerin öldüğü, üç askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna birliklerine saldırdığını belirtti.

Özellikle ağır silahlarla yapılan saldırıların arttığına dikkat çeken Motuzyanik, gündüz ve gece bütün cephelerde ayrılıkçıların ateşkesi ihlal ettiğini kaydetti.

Motuzyanik, "Son bir günde yapılan operasyonlarda bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti, üç asker yaralandı." ifadelerini kullandı.

Belarus’un başkenti Minsk’te yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısında, Ukrayna'nın doğusunda Noel tatili dolayısıyla 24 Aralık gece yarısından başlamak üzere ateşkes sağlanmıştı.

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