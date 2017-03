Ulaşım zorluğu köyde genç nüfus bırakmadı

Girne’ye bağlı Karaağaç köyü sakinleri Yeni Bakış’a köydeki sıkıntıları anlattı. Gençliğin göçünden, yol problemlerinden yakınan köy sakinleri, yeşil alanların yok olmasından ve halk plajlarının kalmamasından da şikâyetçi oldu.

Köy halkı ne dedi?

Hasan Sezgin; “En büyük problem yollar”

“Köyde iş imkanı ve iş olan yerlere ulaşım zorluğu sebebiyle köyde genç nüfus kalmadı. Birde kırsal kesim arazisi dağıtılmaması da genç nüfusun göçünü tetikledi. Bunun yanında Karaağaç köyünün en büyük problemlerinden bir diğeri yollar, özelliklede köyün ana yolu çok kötü. Yolda araba arızalandığı zaman arabayı kenara çekeceğimiz yerler yok. Her yerden her köşeden ana yola düzensiz çıkışlar var ve bu çıkış ve girişler tehlike arz ediyor. Bunun yanında köye su getirecekler diye köyün yollarını darma dağın edip olduğu gibi bıraktılar, su da gelmedi yine de suyu yeni tarifeden ödüyoruz. Köy köy köy olmaktan çıktı, yeşil alan kalmadı, her yer beton yığını haline getirildi. Halkın gidebileceği bir halk plajı kalmadı.”

Ersel Uzmaner; “Yeşil alanlar yok edildi”

“Karaağaç diye bir köy olduğu KKTC’de unutuldu, köy bakımsızlıktan, yollar toprak kaymakları ve çukurlardan yıkılıyor. Gençlik köye yakın iş sahası olmadığı için ve ulaşım zorluğu yaşadığı için göç etti. Hükümet her yere kırsal kesim arazileri dağıtırken ve gençliğe ev imkanları sunarken, Karaağacı yine unuttu bu sebeple genç nüfus köyde tutunamadı. Köyün iki taraftan da yolları çukur köstebek yuvası, toprak kaymaları da var. Yollar dar, anayolda araç bozulduğu zaman park edilecek cepler mevcut değil. Halka ait sahiller hep binalar doldu özelleştirildi, gideceğimiz bir halk plajı bile kalmadı. Köyde zeytin ve zerdali ağaçları vardı onlarda yok edildi, yerlerine evler dikildi.”

Turgut Sözgün; “Gençlik göç etti”

“Gençlik bölgede iş bulamadığı için, iş imkânları uzak yerlerde olduğu için asgari ücret ve göç yasası sebebi ile de benzin parası altından kalkamadıklarından dolayı hepsi göç etti. Köyün yolları felaket halde, yollar çöktü nadas tarlaya döndü. Bölgede bir sürü panayır işi ev yapılmaya başlandı ama onlarda 2004’den beri yarım olarak beklemekte.”

Metin Korkusuz;“Yollar çukur ve dar”

“Bu bölgenin en büyük iki sorunu genç nüfusun göç etmesi ve yolların bozukluğu. Gençlik imkansızlıktan göç ederken yollar bakımsızlıktan çukur çukur oldu, yine yolların dar oluşu gidiş geliş iki arabayı sığmayışı da yolda araçlar için tehlike yaratıyor ki köyün yolları da uçurum. Bunun yanında gençlere kırsal kesim arsaları vermemeleri de sıkıntı yaratıyor.

Özkan Kaçakoğlu;“Gençlik birer birer göç ediyor”

“Gençlik köyden birer birer göç etti, köyde genç nüfus kalmadı. Bunun sebebi ise iş imkânının olmayışı ve devlerin bölgede gençliğe kırsal kesim arazisi dağıtmamasıdır. Bölgenin diğer bir sorunu yollar, yeşil alanların günden güne tüketiliyor olmasıdır.”