Eniz Orakcıoğlu

Esentepe’de balıkçılıkla uğraşan Raif Abanoz, KKTC’de balıkçılık sektörünü Yeni Bakış’a anlattı. Sektördeki sıkıntıları anlatan Abanoz, “Devlet, limanlar ve barınaklara özen göstersin. Limanlarda su yok, elektrik yok, yol yok. Hal böyle olunca da gençlik balıkçılığa eğilmiyor” dedi.

“Ülke ekonomisi denizden ve balıktan olmalı”

Esentepe’de balıkçılıkla uğraşan Raif Abanoz, Devletin gereken önemi balıkçıya göstermediğinin altını çizerek, “Bu ülkenin bana göre ekonomisi denizden ve deniz mahsullerinden olmalıdır. Dünyada birçok ada ülkesinin ekonomisi balıktır. Biz ise kendi yiyeceğimiz balığı bile çıkaramıyor, Türkiye’den getiriyoruz. Demem o ki balıkçılığa ve balığa gereken önem verilirse ekonomiye de çok büyük katkısı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Gençlik balıkçılığa eğilmiyor”

“Devlet balıkçının mazota ve motora verdiği yarı parayı veriyor. Ama bana göre teşvik vereceğine gereken ilgiyi balıkçıya göstersin” diyen Abanoz, “1974’den önce Samsunda balıkçılık yapıyordum. 1974’de asker olarak Kıbrıs’a geldiğimde geri dönmedim ve burada da o gün bugündür geçimimi balıkçılıktan sağlıyorum. Bu mesleği severek yapıyorum” diye konuştu.

“Tüccar ucuz olan balıkları almıyor”

Balıkçıların ağı özel sektörden aldığını söyleyen Abanoz, “Piyasa dar olduğundan dolayı da ağların maliyeti bizlere çok yüksek oluyor. Bu bağlamda da devlet ağları kendi getirse ve balıkçılar ondan uygun fiyata alsa çok daha iyi olurdu. Balıkçılar adına diğer bir sorun tutukları balıklar çok olduğu zaman tüccarın ihtiyaç fazlasını almaması. Balık bol olduğunda ucuza gidiyor ve halkın yiyebileceği uygun fiyata olan balıklara tüccar burun büküyor. Bunun sebebi de bu balıklar üzerinden tüccarın kar yapmaması” ifadelerini kullandı.