Lefkoşa11 °C
  • UptownPark
  • Sol göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?
  • Elektronik sigara patladı!
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
  • Banyo havlusu ne sıklıkla yıkanmalı?
  • BMW i8 M için geri sayım başladı
  • Dakar Rallisinden Çok Özel Görüntüler
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Ülke genelinde bir haftada 52 trafik kazası
Ülke genelinde bir haftada 52 trafik kazası

Ülke genelinde bir haftada 52 trafik kazası

Ülke genelinde geçen hafta toplam 52 trafik kazası meydana geldi; kazalarda 13 kişi yaralandı.

A+A-

Ülke genelinde geçen hafta toplam 52 trafik kazası meydana geldi; kazalarda 13 kişi yaralandı.

16- 22 Ocak tarihleri arasında polis trafik ekiplerince 8 bin 593 araç sürücü denetledi ve kurallara uymadığı saptanan1089’una ceza yazıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta kayıtlara geçen 52 kazadan 16’sı süratli araç kullanma, 12’si kavşakta durmama, 9’u yakın takip, 7’si dikkatsiz sürüş ve 8’i de diğer etkenlerden meydana geldi.

Toplam 260 bin TL’lik maddi hasarın oluştuğu kazaların bölgelere dağılımı ise Lefkoşa 23, Gazimağusa 10, Girne 14,  Güzelyurt 3 ve İskele 2 olarak gerçekleşti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.