Ülke genelinde bir haftada 52 trafik kazası

Ülke genelinde geçen hafta toplam 52 trafik kazası meydana geldi; kazalarda 13 kişi yaralandı.

16- 22 Ocak tarihleri arasında polis trafik ekiplerince 8 bin 593 araç sürücü denetledi ve kurallara uymadığı saptanan1089’una ceza yazıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta kayıtlara geçen 52 kazadan 16’sı süratli araç kullanma, 12’si kavşakta durmama, 9’u yakın takip, 7’si dikkatsiz sürüş ve 8’i de diğer etkenlerden meydana geldi.

Toplam 260 bin TL’lik maddi hasarın oluştuğu kazaların bölgelere dağılımı ise Lefkoşa 23, Gazimağusa 10, Girne 14, Güzelyurt 3 ve İskele 2 olarak gerçekleşti.