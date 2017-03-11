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Ülke yağışlı havanın etkisinde

Ülke yağışlı havanın etkisinde

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağışlı havanın etkili olacağına dikkat çekerek, yetkililerle ve vatandaşları tedbirli olma konusunda uyardı.

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Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağışlı havanın etkili olacağına dikkat çekerek, yetkililerle ve vatandaşları tedbirli olma konusunda uyardı.

Daireden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında bölgemizde görülen yağışların bugün ve yarın yer yer etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” ifadesine yer verildi.

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