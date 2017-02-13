Ülkede on binler binler sokağa döküldü

Romanya'da cezaevindeki binlerce kişinin affedilmesini öngören tasarı ve ceza kanununda yapılacak değişiklikleri protesto etmek için başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Başkent Bükreş'teki "Victory" meydanında toplanan on binlerce kişi, hükümeti istifaya çağırdı ve devasa Romanya bayrağı açtı.

Cluj, Sibiu, Iasi ve Tinisoara kentlerinde de binlerce kişi gösteriler düzenledi.

Öte yandan 8 gündür Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eylem yapan hükümet yanlısı bin kişi de söz konusu kararnameleri kınayan ve hükümet karşıtı protestolara desteğini açıkça dile getiren Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'i istifaya çağırdı.

Romanya'da 22 Ocak'ta başlayan protesto gösterilerinin ardından hükümet geri adım atmış, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerini geri çekme kararı almıştı. Kararnamelerin geri çekilmesine ilişkin karar, 6 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ancak göstericiler, hükümet istifa edene karar gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.

Protestolar nedeniyle İş, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Florin Nicolae Jianu, Adalet Bakanı Florin Iordache ve iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin (PSD) yerel kadrolarından birçok isim istifa etmişti.

Hükümetin hazırladığı af ve ceza kanunundaki değişiklikleri kapsayan kararname, 5 yıldan az hapis cezası kalmış kişilerin affını öngörüyordu. Yolsuzlukla mücadelenin zayıflayacağını düşünen yüz binlerce kişi ülke genelinde protesto düzenliyor. Romanya'daki af tasarısı protestoları, ülkede komünizmin çöktüğü 1989 yılından sonra organize edilen en geniş katılımlı protestolar olarak nitelendiriliyor.