Ülkeyi adeta çöplüğe çevirdik

Haluk Doğandor

Çevre ve temizlik kültürünün bireyler tarafından alışkanlık haline gelmediği ülkemizde, her yeri çöplerle doldurduk. Yol kenarları, dere yatakları, sokaklar adeta çöplüğe döndü.

Yine orman içi, ağaçların olduğu bir bölge de resmen çöplüğe dönmüş durumda. Bunların hepsi yeterli çevre kültürü oluşmamış, bulunduğu çağa uymakta zorlanan, iyi eğitim almamış kişilerin yarattığı bir olumsuz tablo. Oysa bir ağaç gölgesine muhtaç ama yeterli yeşilliği olmayan ülkeler suni yeşillikler yaratırken bizler elimizle sahip olduğumuz bu güzellikleri bir, bir yok ediyoruz.

Vatandaşlarımız da yeteri kadar duyarlı davranmıyor ve çevreyi sorumsuzca kirleten kişiler hakkında ihbar mekanizmasını çalıştırmıyor. Oysa Çevre Koruma Dairesi, bu ihbarları değerlendirip gereken yaptırımı uygulayabilir.