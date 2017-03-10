Ülkü Ocaklarından şehit ailelerine ziyaret

KKTC Ülkü Ocakları Derneği’nden Adem Yurdagül başkanlığında 15 kişilik heyetin, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret ettiği bildirildi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, şehitlere saygı duruşunda bulunuldu ve dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Dernek Başkanı Ertan Ersan, Adem Yurdagül’e dernek flamasını takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.