Uluslararası Af Örgütü'nden AB'nin başörtüsü kararına tepki

Uluslararası Af Örgütü İsveç Şubesi, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki gösterdi.

Örgütün İsveç Şubesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, AB Adalet Divanının kararına ilişkin, "Derin hayal kırıklığına neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Kararın Müslümanlara karşı ayrımcılığı tetikleyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çok problemli ve talihsiz bir karar. Karar, işverenlerin Müslümanlara, özellikle dini inançları nedeniyle başörtüsü takan kadınlara ayrımcılığını legal hale getiriyor. Söz konusu Müslüman kadınların kamuda çalışması daha da zorlaşacak. Ayrıca bu kararla kimlik ve görünüm politik çekişmelerin hedefi haline gelecek. Bu nedenle mahkemeler aldığı kararlarla insanları ön yargılardan korumalı."

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanı, iş yerlerinde çalışanların "görünür bir biçimde dini, siyasi, felsefi sembolleri taşımaları" hakkında Belçika ve Fransa’dan yapılan iki başvuruyu karara bağlamıştı.

Mahkeme, "işverenlerin, çalışanların iş yerlerinde iç kurallar gereği herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolün görünür kullanımını yasaklamasının doğrudan ayrımcılık teşkil etmediğine" hükmetmişti.

Her iki davada da Belçika ve Fransa’daki temyiz mahkemeleri, Avrupa Adalet Divanının, AB içtihatları doğrultusunda konuyla ilgili mütalaa vermesini istemişti.