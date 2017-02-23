Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı yarın ara bölgede başlıyor

POST Araştırma Enstitüsü’nün Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin katkılarıyla sürdürdüğü iki toplumlu “Barış Kültürü Eğitimi” projesinin son etkinliği olan Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı, 24-25 Şubat tarihlerinde Lefkoşa ara bölgede yer alan Fulbright Merkezi’nde düzenlenecek.

POST Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Müzakere sürecinde yaşanan olumsuzlukların bir kez daha önemini vurguladığı barış kültürünün, barış eğitimi aracılığıyla okullarda uygulanmasına yönelik yürütülen çalışma ve tecrübelerin konu edileceği konferansın ilk gününde, uluslararası uzmanlar ada geneli ve uluslararası platformlarda barış eğitimi uygulamaları konusunda düzenlenen sunumlar ile katılımcıları bilgilendirecekler. Konferansın ilk günü 24 Şubat Cuma günü 16.30’da açılış konuşmaları ile başlayacak ve açılışın ardından uluslararası barış eğitimi uzmanlarının sunumlarıyla devam edecek.

Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı’nın ikinci gününde ise, katılımcılar gün boyunca uluslararası uzmanların yönetiminde eş zamanlı olarak düzenlenecek çalıştaylara katılarak, Barış eğitimi konusunda farklı bakış açıları ve yöntemler hakkında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. 25 Şubat Cumartesi günü saat 10.30-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan çalıştayların ardından, Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı, katılımcılara verilecek sertifika töreni ile sona erecek.

Sunum ve çalıştayların İngilizce dilinde gerçekleşeceği Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı’nda anlık tercüme yapılacak. İki toplumdan öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği konferans, Avrupa Birliği’nin desteğiyle yaklaşık üç yıl önce çalışmalarına başlayan Barış Kültürü Eğitimi projesinin son etkinliği olacak. Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve konferans programına ulaşmak için www.e4cp.org ve postri.org, sayfaları ziyaret edilebilir.”