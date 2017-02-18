Uluslararası Bisiklet yarışında 3. Etap tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu İkincisinin üçüncü etabı tamamlandı.

130 kilometre uzunluğunda olan Bisiklet Turu’nun 3. Etabı, “Girne - Güzelyurt”, Girne Kapısı’ndan başladı.

Yarış Girne Kapısı'nda başlayarak sırasıyla Girne Limanı, Gönyeli Çemberi, Güzelyurt, Çamlıbel ve Yılmazköy içinden geçerek yine Güzelyurt-Lefkoşa yolundan hareketle Girne Kapısı'nda sona erdi.

TORKU ŞEKER SPOR SPORCUSU AHMET ÖRKEN ETABI BİRİNCİ TAMAMLADI

130 kilometre uzunluğundaki etabı birinci tamamlayan Torku Şeker Spor takımından Ahmet Örken oldu.

Yarışı ikinci tamamlayan Bulgaristan takımı olan Trevigiani Hemus 1896 sporcusu Vial Mattia olurken, Etabı üçüncü tamamlayan isim ise Willer Triestina Selle takımından Matteo Draperi oldu.

Etabı ikinci tamamlayan Bulgaristan takımı olan Trevigiani Hemus 1896 sporcusu Vial Mattia'a ödülünü Güzelyurt Belediye Meclis Üyesi ve As Başkanı Mustafa Momin takdim etti.

Etabı üçüncü tamamlayan Willer Triestina Selle takımından Matteo Draperi ise ödülünü Şeker Sigorta Genel Müdürü Salahi Karahasan'dan aldı.

LİDER MAYOLAR BELİRLENDİ...

İkinci etap yarışının lider mayoları da belli oldu. Sarı Mayo (Genel Klasman Mayosu) ile Yeşil Mayo (Hız Mayosu) Torku Şeker Spor'dan Ahmet Örken'in olurken, Mavi Mayo (En İyi Yokuş mayosu) Willer Triestina Selle takımından Cristian Rodriguez'in oldu. Magenta Mayo'nun (Kıbrıs Güzellikleri Mayosu) sahibi ise Brisaspor Bisiklet takımından Mustafa Köklü'nün oldu.

Muhteşem bir organizasyon ile gerçekleştirilen etkinlikte birincilik ödülünü kazanan Torku Şeker Spor takımından Ahmet Örken'e ödülünü Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir verdi.

Sarı Mayo (Genel Klasman Mayosu) Torku Şeker Spor'dan Ahmet Örken'e mayosunu Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir takdim ederken, hız ile özdeşleşen Yeşil Mayo'yu kazanan Torku Şeker Spor'dan Ahmet Örken'e mayosunu yine sektördeki hızı ile anılan Telsim Bireysel Satış Müdürü Emre Turan adına Telsim yetkilisi takdim etti. Mavi Mayoyu kazanan Willer Triestina Selle takımından Cristian Rodriguez' mayosunu ise iş adamı ve Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Esin Esmen giydirirken, Magenta Mayo'nun sahibi ise Brisaspor Bisiklet takımından Mustafa Köklü'nün mayosunu Güzelyurt Belediyesi Müdürü Süleyman Aldağ tarafından taktim edildi.

4. ETAP

Bisiklet Turu’nun 4. Etabı yarın koşulacak ve 72 kilometre uzunluğunda olacak. “Lefkoşa Kriteryum Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Girne Kapısı, Meclis, Maliye Bakanlığı, Asal Şube, güzergâhında atılacak 60 turla devam edecek ve Girne Kapısı’nda son bulacak.

GRAN FONDO

19 Şubat Pazar günü Kuzey Kıbrıs Turu ile birlikte yapılacak Gran Fondo Yarışı toplam 20 km, 55 km ve 90 km olarak 3 parkurdan oluşacak.

Girne Kapısı’ndan başlayacak olan yarışın ilk parkuru Yılmazköy’de, 2. Parkuru Çamlıbel’de ve 3. Parkuru ise Metehan’da son bulacak. Bu yarışa lisanslı ve lisansız tüm sporcular bireysel olarak katılabilecek.

TELSİM HALK YARIŞI; “BİSİKLETSİZ OKUL KALMASIN...”

Organizasyon içerisinde yine 19 Şubat Pazar günü 5 turluk bir Halk Yarışı da bulunuyor. Telsim Halk Yarışı olarak isimlendirilen bu yarış kriteryum etabı (aynı güzergâhta birden çok tur atma) şeklinde yapılacak ve toplam uzunluğu 6km olacak. Telsim Halk Yarışı’nda ve Kuzey Kıbrıs Gran Fondo’da alınacak kayıt ücretleri Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından halen yürütülen “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak.

FİKRİ KARAYEL KONSERİ

Yarışların yanı sıra 19 Şubat Pazar günü Girne Kapısı’nda Bisiklet Festivali de gerçekleştirilecek.

Birçok etkinlik yanında Kıbrıs'ın sevilen seslerinden Fikri Karayel de etkinlikte yerini alarak en sevilen parçalarını seslendirecek...

TURUN SPONSORLARI

Başbakanlığın himayelerinde gerçekleştirilecek ve pek çok kurum - kuruluşun destek verdiği organizasyonun şu ana kadar mutabakata varılmış sponsorları; Başbakanlık Spor Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Meclis Başkanlığı, KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Ulaştırma Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gazi Mağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, İskele Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Erülkü Süpermarker, Sun Rent a Car, Mr. Brown, Uludağ İçecek, Dörtgazi Lojistik, Köseoğlu Süpermarket, Kolan British Hospital, Şeker Sigorta, Delta Bisiklet, Honda Motor, Yapım İnşaat, NorthernLand Construction, NHG Construction, İletişim Sponsoru Telsim, İkram Sponsoru Eziç Restorant, Ulaşım Sponsoru Türk Hava Yolları, Medya Sponsorları Demokrat Bakış, Detay, Diyalog, Güneş, Haberal Kıbrıslı, Halkın Sesi, Havadis, Kıbrıs, Kıbrıs Postası, Milliyet, Star Kıbrıs, Vatan, Volkan, Yeni Bakış Yenidüzen gazeteleri, Ada TV, BRT, Diyalog TV, Genç TV, Kıbrıs TV, Kanal T, Sim TV Televizyonları, Dance FM, Radyo Vatan, Radyo Güven, Radyo Juke radyoları, Gündem Kıbrıs, Haber Kıbrıs, Haberkktc ve Kıbrıs Manşet haber portalları ve Temedya Reklam Ajansı.