3. Uluslararası Kadın Sanatçılar “Sanat Buluşması” sergisi yarın açılıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, kadın sanatçıların farklı disiplinlerde ürettikleri eserleri, yarın İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda saat 18.30’da açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde ve Girne Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirildi.

Proje Koordinatörlüğü ile Küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz’ün üstlendiği 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne vurgu yapmak amacıyla düzenlendi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp da kadınlar günü nedeniyle Girne Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların kadınlar gününü kutladı ve onlara günün anısına Lefkara motifleri ile süslenmiş birer kolye hediye etti.

Sanatçılara hitaben bir konuşma yapan Tunçalp, etkinliğin küratör ve koordinatörlüğünü yapan İpek Denizli Karagöz’e bu etkinliğin düzenlenmesine öncülük ettiği için teşekkür etti.

Etkinlik sayesinde ülkeye gelen sanatçılara Kıbrıs kültürünü ve sanatını tanıtma ve Kıbrıs misafirperverliğini gösterme fırsatı yakaladıklarını belirten Tunçalp, Kıbrıslı Türk sanatçılarının da misafir sanatçılarla birlikte çalışma ortamı yakaladıklarını kaydetti.

Kadın sanatçıların çalışmalarını beğeniyle izleyen Tunçalp, farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden gelen sanatçıların, birlikte sanat üretmelerinin yarattığı pozitif sinerjinin sanatçıların eserlerine de yansıdığını belirtti.

3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi’nin çok renkli bir sergi olacağını ifade eden Tunçalp, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve etkinliğe katılan tüm sanatçılara teşekkür ederek, tüm sanatseverleri sergiye davet etti.

3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi’nde, Bulgaristan’dan Biliana Pavlova Bachvarova’nın, Fransa’dan Delphine Manet ve Pascale Nesson’un, Kosova’dan Arbana Hajredinaj’ın, Türkiye’den Melek Günbey Güler, Seran Tepeoğlu ve Yurdagül Işıl’ın eserlerinin yanı sıra etkinliğe ülkeden katılan Mümine Özdemirağ Yağlı, Sevcan Çerkez, Zühre Özkaraman, İpek Denizli Karagöz ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Seramik-Resim Sanatçısı Bedia Kale’nin, ayrıca 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin onur konuğu, ülkenin duayen sanatçılarından Nilgün Güney’in etkinlik kapsamında ürettikleri eserleri yer alacak.

Mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek olan 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi, 18 Mart Cumartesi gününe kadar açık kalacak.