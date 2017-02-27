Uluslararası Kariyer Haftası başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Uluslararası Kariyer Haftası”nın beşincisi, 27 Şubat 2017 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılan Açılış Töreni ve Açılış Konferansı ile başladı. DAÜ’lü öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği açılışa, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı İlker Edip, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı, DAÜ VYK Üyesi Recai Ergün, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve akademisyenler katıldı.

“DAÜ gerçek bir dünya üniversitesidir”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam 5. Uluslararası Kariyer Haftası’nın önemine dikkat çekti ve DAÜ’lü öğrencilere kariyer yolculuklarıyla ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu. DAÜ’nün normal bir üniversite olarak kategorilendirilemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Necdet Osam, “DAÜ, dünyada bulunan 25 bin üniversite arasında ilk 980 üniversite arasında yer almaktadır ve gerçek bir dünya üniversitesidir” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Necdet Osam, organizasyon boyunca sunum yapacak ve tecrübelerini aktaracak profesyonellerin, DAÜ’lü öğrencilere büyük faydalar sağlayacağını ifade etti.

“Genç girişimcilere ihtiyacımız var”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın ardından konuşan KTTO Başkanı Fikri Toros, girişimciliğin önemine dikkat çektiği konuşmasında, öğrencilere kariyerleri boyunca hangi alanlarda fark yaratabilecekleri ve topluma ne gibi faydalar sağlayabileceklerini düşünmelerini tavsiye etti. Girişimciliği ‘rasyonel ve analitik düşünme yeteneği’ şeklinde tanımlayan Toros, Kıbrıs’ta genç girişimcilere ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Genç girişimcilerin başlangıçta çeşitli sıkıntılarla karşılaşabileceğini belirten Toros, Nobel edebiyat ödüllü ünlü şair ve oyun yazarı George Bernard Shaw’un “Eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir engel yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez” sözüne atıfta bulunarak öğrencilere, “Hata yapmaktan korkmayın. Kariyerinizde yapacağınız hatalar sizleri geliştirecektir” şeklinde tavsiyede bulundu.

“DAÜ mezunları tüm dünyada çalışabilir”

Konferansta konuşan KTSO Başkanı Ali Çıralı ise, beş yıl önce yapılan ilk DAÜ Uluslararası Kariyer Haftası’nı anımsatarak, o dönemde 40’a yakın olan katılımcı firma sayısının bu yıl 130’u aştığını vurguladı. Çıralı “DAÜ’de dünyanın her yerinden öğrenciler bulunuyor. Bu yüzden DAÜ mezunu olacak öğrenciler çok şanslıdır. Uluslararası alanda kalitesini kanıtlamış bir üniversite olan DAÜ’den mezun olan her kişi, tüm dünyada çalışabilir” diye konuştu.

“DAÜ bize kültürlerarası barışı öğretti”

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarından, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da açılışta bir konuşma yaptı. DAÜ’nün demokrasi yönünden çok büyük bir önem taşıdığına işaret eden Harmancı, DAÜ’de altı yıl boyunca eğitimini sürdürdüğüne dikkat çekerek, “DAÜ bize mücadele etmeyi ve kültürlerarası barışı öğretti” diye konuştu. DAÜ’lü öğrencilere kariyerleriyle ilgili çeşitli tavsiyelerde bulunan Harmancı, ders döneminde akademik yönden iyi notlar almanın önemli olduğunu, ancak öğrencilerin eğitim hayatları boyunca notların haricinde hayatın da içinde bulunmaları gerektiğini ifade etti.

DAÜ sınavlarından ilk 300’e

Konferansta, dönemin DAÜ ve Ankara Tıp Fakültesi protokolü çerçevesinde DAÜ kontenjanı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağın Zaim “Kariyer Yolculuğunda Ne Yapmalıyız?” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda liseden mezun olduktan sonra katıldığı ÖSS ve ÖYS sınavlarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandığını, ancak gönlünün Ankara’da okumaktan geçtiğini belirterek, “O dönem DAÜ’nün bizlere sağladığı bir olanak olan DAÜ sınavlarına girip, DAÜ ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girme imkanımız olduğunu öğrendik. DAÜ sınavlarını başarıyla tamamlayarak, Türkiye’de ÖSS’den ilk 300’lük sıralamaya giren öğrencilerle birlikte Ankara Tıp Fakültesi’ne kayıt olduk” diye konuştu.

Eğitimlerinin başlangıcında tıp fakültesi öğrencilerinin kendilerine DAÜ sınavı kontenjanı ile geldikleri için önyargılı yaklaştığını, ancak eğitim ilerledikçe bu önyargıların tam anlamıyla kırıldığını ifade eden Zaim, eğitimleri boyunca yaşadıkları her sıkıntılı süreçte DAÜ’nün kendilerine yardımcı olduğunu belirtti. Kariyer yolculuğunu anlattığı sunumunun ardından öğrencilerin ve akademisyenlerinin kariyeriyle ilgili sorularını yanıtlayan Zaim’e, konferansa katılımından dolayı DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından plaket takdim edildi. Konuk konuşmacı Op. Dr. Zaim’e doğum günü olması sebebiyle program içerisinde doğum günü pastası ile bir de sürpriz yapıldı.

Kariyer Fuarı 1 Mart’ta

Hafta boyunca fakülteler tarafından düzenlenecek olan seminerlerin yanı sıra 1 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda, 130’u aşkın firmanın katılacağı “Kariyer Fuarı” gerçekleştirilecek. Geçen yıla oranla katılımda yüzde 30’luk bir artışın yaşandığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilecek söz konusu fuarın açılış törenine KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in de katılıp birer konuşma yapması bekleniyor. Halka açık gerçekleştirilecek olan söz konusu fuar saat 17:00’ye kadar ziyaret edilebilecek.