Uluslararası şebeke şüphesi

Devrim Demir

Ocak ayında Londra Heathrow Havalimanı’nda ele geçirilen bavul dolusu uyuşturucunun adresinin KKTC’de okuyan Tanzanya uyruklu 3 öğrenciye ait olmasının ardından harekete geçen polis ekipleri yeni bilgilere ulaştı.

Edinilen bilgide, zanlıların aynı yöntemle daha önce KKTC’ye yüklü miktarda uyuşturucunun getirilip getirilmediği hususunda Narkotik polisi zanlıların telefon dökümleri ve iletişim bilgilerini mercek altına aldığı öğrenildi.

İngiltere polisinin verdiği bilgi doğrultusunda önceki gün Lefkoşa’da bir üniversitede operasyon yapılarak tutuklanan ve aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alınan zanlılar Arnold Christian Likoko, Rashid Ali Siwa ve Abbas Ramadhan Kambiy, ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Metin: Şebekeden şüpheleniliyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, zanlıların Londra Heathrow Havalimanı’nda Ocak ayında ele geçirilen 3 kilo esrar ile bağlantılı tutuklandıklarını anımsattı.

Polis memuru Fadıl Metin, gelen bilgi üzerine bavul üzerinde çıkan adres sonucu tespit edilip tutuklanan Tanzanya uyruklu Arnold Christian Likoko, Rashid Ali Siwa ve Abbas Ramadhan Kambiy’in uluslararası şebeke olduğundan şüphelenildiğini ve araştırmanın derinleştirilerek sürdüğünü ifade etti.

Metin, yapılan sorgulamada zanlılar Arnold Christian Likoko ve Rashid Ali Siwa’nın işledikleri suçu itiraf ettiklerini belirterek, araştırmanın çok yönlü devam ettiğine dikkati çekti.

Zanlıların telefon dökümlerinin incelenmesi gerektiğini ifade eden Metin, zanlıların soruşturma amaçlı 4’er gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.