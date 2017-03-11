Ümit Özdağ: "MHP'li muhalif isimlere suikast düzenlenebilir"

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, kendisine ve MHP'li muhalif parti arkadaşları Meral Akşener, Sinan Oğan ile Koray Aydın'a yönelik suikastler düzenlenebileceğini iddia etti.

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, MHP'li muhaliflerin toplantılarına yönelik saldırılar hakkında konuştu.

'BUNLAR SİYASİ DEĞİL, MAFYAVARİ YÖNTEMLERDİR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'saldırıların devamı konusunda ısrarcı göründüğünü ileri süren Ümit Özdağ, şöyle konuştu: "(Bahçeli) Son attığı tweetlerle de saldırıların devam edeceğinin işaretlerini verdi. 'Uzun yaşamak istiyorsanız şöyle yapmalısınız' şeklinde öğütler vererek bizleri adeta ölümle tehdit etti. Sinan Oğan ile görüştüm. Toplantısına bir saldırı yapılmak istenmiş fakat oradaki güçlü kalabalık, saldırıya izin vermemiş. Bunlar siyasi yöntemler değil, mafyavari yöntemlerdir."

'KARANLIK ODAKLAR SUİKAST DÜZENLEYEBİLİR'

Toplantılara düzenlenen saldırıların engellenebileceğini ifade eden Özdağ, devam etti: "Ama daha önemli ve vahim boyut, Bahçeli'nin açmış olduğu bu saldırının arkasına saklanacak karanlık odaklar, üçüncü güçler, suikastlarda bulunabiliyorlar. Bana yönelik, Meral hanıma, Sinan beye, Koray beye suikastler olabilir. Devlet

Bahçeli'nin ağzından ölümle tehdit edilmişken bu tür bir suikast politikası Türkiye'yi karmaşaya sürüklemek isteyen güçlere büyük fırsat verir."

'ÜLKÜCÜ HAREKET YÖNETİCİLERİNİN YÜZDE 95'İ 'HAYIR' DİYECEK'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, partinin tüzüğüne ve siyasal ilkelerine aykırı olarak ülkede 'bilfiil, firavun yönetiminin önünü açacak bir sürece' ön ayak olduğunu söyleyen Özdağ, bugün ülkücü hareketin yönetici kadrolarının yüzde 95 gibi bölümünün, 'Hayır' noktasında bu anayasa değişikliğine kararlılık sergileyeceklerini öne sürdü.