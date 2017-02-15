Umman Sultanlığı’nın Güney Kıbrıs’a hediye ettiği gemi teslim edildi
Umman Sultanlığı’nın Güney Kıbrıs’a hediye ettiği açık deniz gemisinin Güney Kıbrıs’a ulaştığı ve dün devir teslim töreninin yapıldığı bildirildi.
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Umman Sultanlığı’nın Güney Kıbrıs’a hediye ettiği açık deniz gemisinin Güney Kıbrıs’a ulaştığı ve dün devir teslim töreninin yapıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, devir teslim töreninin, büyüklüğü nedeniyle geminin Evangelos Florakis Deniz Üssü’ne sığmamasından ötürü Larnaka Limanı’nda yapıldığını yazdı.
Haberde, geminin “Al-Salam” olan isminin “Alasia” olarak değiştirildiği de belirtildi.
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