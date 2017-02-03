Umman Sultanlığı’nın hediye ettiği gemi Güney Kıbrıs’a gitmek için yola çıktı

Umman Sultanlığı’nın Rum kesimine hediye ettiği açık deniz gemisinin Güney Kıbrıs’a gelmek için yola çıktığı ve geminin, önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’ta olmasının beklendiği haber verildi.

Geminin boyutunun “Mari”de (Tatlısu) bulunan Evangelos Florakis Deniz Üssü’ne sığmayacak olmasından ötürü, Larnaka veya Limasol limanına yanaşacağını yazan Fileleftheros gazetesi, gemide RMMO Deniz Kuvvetleri’nden görevliler yanı sıra, Umman Kraliyet Donanması’ndan yetkililerin de bulunduğunu belirtti.

Umman Kraliyet Donanması’ndan yetkililerin, yolculuğa paralel olarak, geminin işleyişi ve idaresiyle ilgili teknik konular hakkında, gemide bulunan RMMO Deniz Kuvvetleri’nden görevlileri eğitmekte olduklarını kaydeden gazete, gemide gerekli mekanik çalışmalar ile bakım çalışmalarının yapıldığını da kaydetti.

Gemideki çalışmaların toplam maliyetinin yaklaşık 4 milyon Euro’yu bulduğunu ve bunun tamamının Ummam Sultanlığı tarafından karşılandığını yazan gazete, RMMO Deniz Kuvvetleri için ilk büyük geminin alınması, ayrıca İsrail’den satın alınan geminin de önümüzdeki Aralık ayında Güney Kıbrıs’a gelmesiyle, Mari’deki deniz üssünün genişletilmesi gerekliliğinin daha acil hale geldiğini de belirtti.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın, Mari’deki Deniz Üssü’nün genişletilmesi konusu üzerinde çalışmakta olduğunu da ekledi.