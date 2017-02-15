Üncü: "Sözde uzlaşılan konular aslında uzlaşılmamış"

Raif Uzkan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi dışındaki siyasi partileri Kıbrıs müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrasında parti temsilcileri basına açıklama yaptı.

ÜNCÜ

Sosyal Demokrat Parti (SDP) MYK Üyesi Ali Üncü Cumhurbaşkanının bugün çözüm noktasında bazı noktaların tıkandığını, sözde uzlaşılan konuların yazıya döküldüğünde uzlaşılmamış olduğunun görüldüğünü belirttiğini söyledi.

Üncü, enerji konularında Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşmalara işaret ederek, Kıbrıs’ta çözüme ulaşılması halinde Kıbrıs’ın da enerjiden pay alacağını belirtti ve enerjide işbirliğinin önemine vurgu yaptı.