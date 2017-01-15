UNFICYP raporu yayımlandı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin yenilenmesine yönelik hazırladığı raporun resmi belge olarak yayımlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi raporun yayımlanmasının ardından, Güvenlik Konseyi’nin, 26 Ocak tarihinde UNFICYP’in görev süresini 6 ay daha uzatmasının beklendiğini aktardı.

Habere göre raporda, müzakerelerin yoğunlaştırılmasıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmeleri 8 yıl önce bulunduğu noktadan ileriye taşıdığına işaret edildi.

Liderlerin 6 başlıktan 4’ünde önemli ilerleme kaydettiğinin vurgulandığı raporda, Maraş, kayıplar ve mayın temizleme çalışmaları gibi konulara da değinildi.