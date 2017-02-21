UNICEF'ten Afrikalı çocuklar için acil yardım çağrısı

Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'in bazı bölgelerindeki yaklaşık 1,4 milyon çocuğun hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada, Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'in bazı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon çocuğun yetersiz beslenme, iç savaş ve kıtlık sebebiyle ölüm tehdidi altında olduğu kaydedildi.

UNICEF kısa süre önce de Güney Sudan'ın bazı bölgeleriyle Nijerya'nın kuzeydoğusu için kıtlık uyarısında bulunmuş ve Somali'nin kuraklıkla boğuşan bölgeleriyle Yemen'deki iç çatışmalardan etkilenen çocukların gıda desteğine ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.