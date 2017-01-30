Üniversite öğrencileri için burs müracaatları Şubat'ta başlıyor

2016-2017 öğretim yılı yüksek öğrenim burslarına müracaatlar, Şubat ayında yapılabilecek.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Daireden veya Bakanlığın www.mebnet.net adresinden burs başvuru formu alınabilecek.

Açıklamada, ilgi duyan öğrenciler veya velilerin gerekli müracaatları yapmak üzere Şubat ayında Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’ne gitmeleri gerektiği de kaydedildi.