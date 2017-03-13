Üniversite sınavına 36. kez girdi

Samsun'un Bafra ilçesindeki Bafra İmam Hatip Ortaokulunda Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giren 54 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 1980'de Bafra Lisesinden mezun olduğunu söyledi.

Bu yıl 36. kez sınav heyecanı yaşayan Topçuoğlu, "Allah nasip etti, 36. kez YGS'ye girmiş olduk. Sınavdaki sorular benim anlayamayacağım zorlukta sorular değildi. Sınava girmekten evliliği unuttum. 4 üniversite okudum. Sınav üniversite, sınav üniversite derken yaş geldi 54’e ama ne yazık ki evlenmeyi unuttuk. Bu sınavların bana en büyük mağduriyeti de bu oldu" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Otobüs Şoförlüğü Bölümünü bitiren Topçuoğlu, "Sınava girerek kendimi her yıl liseden mezun olmuş gibi hissediyorum. Ömrüm oldukça sınava girmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.