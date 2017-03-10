Üniversiteler Birliği: “YÖDAK ile ilgili gelişmeleri kaygı ile izliyoruz”

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akretidasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile ilgili oluşturulmaya çalışılan yeni yasanın yürürlüğe girmesi halinde, yaşanacaklardan kaygı duyduklarını kaydetti.

Birlik Başkanı, Girne Akdeniz Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Tüm çekince ve ortaya koyduğumuz bir takım farklı düşüncelerin oluşumu sonrasındaki endişelere rağmen; yasa, Meclis’ten oy çokluğu ile geçti” dedi.

Konuyla ilgili Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak bir toplantı düzenlediklerini dile getiren Akpınar, yeni bir düşünce oluşumu üzerinde bir birleşme sağladıklarını bildirdi.

Akpınar şöyle devam etti:

“15 Mart Çarşamba Günü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yapılacak toplantı sonrasında da, Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıya ve hükümetimizin ilgili tüm kanatlarına bu konudaki nihai düşüncelerimizi aktarmış olacağız. Ada'da, yüksek öğretim gelişim sürecinin farkında olmayan bir kuvvet; Ada'da ki yüksek öğretimi engelleyecek ve aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, diğer coğrafyalarda etkisi de tartışılamayacak yüksek öğretim gelişimini ortadan kaldıracak bir yasal düzenleme girişimi içerisine girmiş durumdadır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri dâhil olmak üzere, Avrupa Birliği’nden hiçbir üye, YÖK'e bu kadar ileri adımlar atamamışken, biz o adımları atıyoruz. İnsan haklarına aykırı birçok konu başlığı var. Devlet ve hükümet bazında; ne yapılmaya çalışıldığını anlayabilmiş değiliz.”