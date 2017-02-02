Ünlü mimar tacizden aranıyor

Olay, çocukların yaşadıklarını çevrelerindeki kişilere ve ailelerine anlatmalarıyla ortaya çıktı. B.P’nin olayın patlak vermesinden hemen önce Güney Kıbrıs’a kaçtığı oradan da Berlin’e gittiği iddiaları ortaya atıldı.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin aldığı bilgilere göre LGBTİ birey olarak etkinliklerde yer alan B.P’nin Baraka aktivisti olduğu iddia edilirken, Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Baraka aktivisti Münür Rahvancıoğlu, B.P’nin hiçbir şekilde Baraka’yla ilgisi olmadığını, kendisini tanımadıklarını söyledi.

Güney'e kaçtı

Cinsel saldırıya uğradıkları iddia edilen 10 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğun ailelerinin polise giderek B.P. hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, B.P.'nin cinsel saldırıda bulunduğu çocuk sayısının ikiden fazla olduğu sanılıyor. B.P’nin olayın patlak vermesinden hemen önce Güney Kıbrıs’a kaçtığı oradan da Berlin’e gittiği iddia edildi.

Arkadaşı sayfasında paylaştı

B.P’nin arkadaşı Beran Djemal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “Ben son iki gündür hayatımda geri dönülemeyecek bir yıkım yaşadım. Çok sevdiğim ve güvendiğim bir insanın çocukları taciz ettiğini öğrendim. Ve bunun cezasını çekmesi için yapmam gereken en doğru şeyi, yapmam gereken anda yapmadım. Bu da beni en az onun kadar suçlu yapar ve ben hayat boyu bununla yaşayacağım. Bunu yapan ve yaptıran insan da Batu’dur. Huş Behram” dedi.

Rahvancıoğlu: “Hangi çevreden olursa olsun tecavüz savunulamaz”

Konuyla ilgili olarak Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Baraka Aktivisti Münür Rahvancıoğlu, B.P’yi tanımadığını söyledi. Bu kişinin Baraka’yla ilgisi olmadığını vurgulayan Rahvancıoğlu, “Benim tanıdığım değil. Barakayla da ilgisi yok. LGBTİ birey olduğunu duydum. Kanunen zaten yasaktır ama çocuk tacizi, çocuk istismarı insani ve etik anlamda hiçbir şekilde kabul edilemez. Hangi çevreden olursa olsun savunulamaz” dedi.

“Çevresinde sevilen bir kişi ibaresi olayı meşrulaştırmaya yönelik”

Bazı basın kuruluşlarının konu haberi “çevresinde sevilen bir kişi…” olarak vermesini, “olayı meşrulaştırmaya yönelik bir çaba” olarak değerlendiren Rahvancıoğlu şunları söyledi:

“Ben bunu meşrulaştırmaya dönük bir çaba olarak görüyorum. Bunun haber içine girecek özel bir yeri olduğunu düşünmüyorum. Adadan ayrılana kadar yakın çevresi kollamış, bunun kabul edilir bir yanı yok. Bırakın emin olmayı, duyduğunuz anda kanuni yollara başvurmanız gerekir.”

Çocuklara gönüllü eğitim veriyordu iddiası…

Toplumda infiale neden olan iğrenç olayın Lefkoşa'da çocuklara gönüllü eğitim veren bir organizasyonda meydana geldiği söyleniyor. Söz konusu şahsın daha fazla çocuğa da cinsel istismarda bulunduğu iddiası da var. Söz konusu kişinin, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Avrupa Birliği ( AB ) Gönüllü Eğitim Merkezi’nde çalıştığı öğrenildi. Gazetemize telefonla ulaşan okurlar ise bu olayın neden örtbas edildiğini, arkasında Avrupa Birliği destekli bir eğitim merkezinden dolayı mı kapatılmaya çalışıldığı sorularını sormaktan kendilerini alamadılar. Okurlar “Okul sonrasında çocuklarımızı bu merkezde bu şahsa emanet ediyorduk. Bu nasıl iş. Bunun mesulü kim. Sorumlular, suçlular mutlaka cezalandırılmalı” şeklinde yorumlarda bulundu.